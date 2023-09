Blogueiro cearense condenado por tentar explodir bomba em Brasília é preso no Paraguai

O blogueiro cearense Wellington Macedo de Souza, condenado por tentativa de atentado à bomba em Brasília, em 2022, foi preso nesta quinta-feira, 14. Ele estava foragido desde janeiro e foi encontrado no Paraguai.

A prisão foi realizada pela Polícia Nacional do Paraguai, em uma ação que teve a colaboração da Polícia Federal. Ele deve ser entregue às autoridades brasileiras ainda nesta quinta à tarde. O blogueiro foi condenado por tentar explodir uma bomba nos arredores do Aeroporto de Brasília, no ano passado.

