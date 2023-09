CPMI oferece delação premiada para blogueiro cearense Wellington Macedo

A senadora Eliziane Gama (PSB-MA), relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos de 8 de janeiro, ofereceu delação premiada a Wellington Macedo, blogueiro cearense preso no Paraguai na última semana e condenado por envolvimento na tentativa de explodir uma bomba nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília, em dezembro de 2022.

De acordo com a parlamentar, já há um entendimento da Advocacia-Geral do Senado pela possibilidade real de uma delação premiada ser feita por uma CPI. Na próxima semana, haverá uma reunião entre o gabinete de Eliziane e equipe jurídica da Casa para discutir com os advogados do cearense.