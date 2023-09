Presidente do STM diz que governo Lula deve reconstruir relação com as Forças Armadas

Fortaleza, CE, BR 15.09.23 Na foto: Tenente-Brigadeiro Joseli, presidência do STM (Superior Tribunal Militar) em visita ao Grupo O POVO de Comunicação (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE

Em entrevista à Rádio O POVO CBN, o presidente do Superior Tribunal Militar (STM), brigadeiro Joseli Parente Camelo, afirmou que governo Lula deve reconstruir relação com as Forças Armadas. Segundo ele, o ponto de colisão entre os órgãos se deu a partir dos acampamentos militares anteriores aos ataques golpistas de 8 de janeiro. Mais informações ao vivo: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Eu acredito que tudo isso contribuiu para haver uma perda de confiança”, seguiu. “Nós ficamos muito tristes com isso, mas nós vemos que os nossos comandantes são muitos unidos ao ministro da Defesa (José Múcio), todos eles juntos ao nosso presidente da República, acredito que pouco a pouco estão readquirindo essa confiança”.