Blogueiro cearense resistiu à prisão no Paraguai e estava sujo de lama e sangue

Wellington Macedo, blogueiro cearense condenado por tentar explodir uma bomba perto do Aeroporto Internacional de Brasília, resistiu à prisão realizada nesta quinta-feira, 14, no Paraguai. Segundo informações do Correio Braziliense, ele estava sujo de lama e sangue quando foi apresentado à delegacia. O jornalista, foragido desde o início do ano, foi localizado nas proximidades da governadoria do Alto Paraná, extremo leste do país.

A prisão ocorreu em coordenação com a Polícia Nacional e o Departamento de Migração do Paraguai, por meio de colaboração internacional entre as autoridades brasileiras e paraguaias e chancelarias e ministérios da Justiça e Interior. Ele foi entregue às autoridades brasileiras ainda nesta quinta à tarde, na Ponte da Amizade, que liga o Brasil ao país, pelo município de Foz do Iguaçu, no Paraná, à Cidade do Leste.

Além dele, um outro homem foi preso suspeito de ter atuado nos atos antidemocráticos do dia 8/1. Trata-se do radialista Max Pitangui. Ele era procurado desde 15 de dezembro, quando a Polícia Federal realizou uma operação contra bolsonaristas radicais suspeitos de organizar os ataques. Os dois estavam no Paraguai com mandados de prisão em aberto, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).