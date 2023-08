Cearense foragido por atentado à bomba tenta entrar em evento com Lula no Paraguai

Ele é um dos reús por ter participado de ação que terminou com a colocação de uma bomba em carro-tanque no aeroporto de Brasília

O blogueiro cearense Wellington Macedo, um dos três réus acusados de tentar explodir uma bomba no aeroporto de Brasília, tentou se credenciar para cobrir a posse do presidente paraguaio Santiago Peña, em Assunção, nesta terça-feira, 15. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi um dos convidados do evento.

Conforme noticiou a Folha de S. Paulo, o bolsonarista enviou uma solicitação para participar da cerimônia cerca de seis dias antes do evento. Ele se inscreveu como jornalista independente, pelo El Pueblo Podcast. O governo paragueio negou o acesso e o envio de uma credencial após ser avisado pela delegação brasileira.

Nascido no Ceará, Wellington Macedo se tornou um três réus acusados de tentar explodir uma bomba em um caminhão próximo ao aeroporto de Brasília em dezembro do ano passado. Após apurações da Polícia Civil do Distrito Federal, ele, George Washington de Oliveira e Alan Diego dos Santos Rodrigues foram denunciados por terem transportado uma bomba do acampamento bolsonarista até o aeroporto do Brasília. O artefato foi deixado próximo a um carro-tanque, mas o dispositivo não funcionou.