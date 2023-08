Michelle Bolsonaro ironiza caso das joias e diz que vai lançar linha 'Mijoias'

Michelle afirmou que a CPMI do 8 de janeiro desviou o foco ao dar destaque ao tema das joias

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) ironizou o suposto esquema de desvio e venda no exterior de joias presenteados à Presidência da República em missões oficiais. O caso é investigado pela Polícia Federal, que conseguiu autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para quebrar o sigilo bancário de Michelle e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Durante evento do PL Mulher, em Recife, Michelle afirmou que a CPMI do 8 de janeiro desviou o foco ao dar destaque ao tema das joias.“Não é por poder não. Ficam falando ‘Como assim não entregaram joias? Por que querem joias?’ desviando o foco da CPI (…). Tem um povo tão atrapalhado que fica assim ‘Cadê as joias?’. Estão na Caixa Econômica Federal. Mas, vocês pediram tanto e falaram tanto de joias que, em breve, teremos lançamento Mijoias para vocês. Vou fazer uma limonada docinha desse limão”, afirmou.