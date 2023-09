Michelle Bolsonaro diz que sofre 'assassinato de reputação' e se apresenta como nome do PL

Além da ex-primeira-dama, o encontro contou com a participação das deputadas federais Bia Kicis (PL-DF), Amália Barros (PL-MT) e da governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP-DF). Bolsonaro apareceu no fim do evento, onde fez um rápido discurso para os seus apoiadores.

O evento foi organizado para empossar representantes do PL no Distrito Federal, mas teve a maior parte da sua programação voltada para discursos da ex-primeira-dama. Jornalistas que tinham credenciamento prévio foram colocados para fora, sob a alegação de que o Hípica Hall, espaço onde foi feito o encontro partidário na capital federal, não tinha um espaço para a acomodação da imprensa.

Ao discursar, Michelle se apresentou como uma mulher "simples" e que tem uma longa trajetória "semeando o bem" para pessoas com deficiência, através de serviços comunitários feitos antes e depois de ocupar o cargo de primeira-dama.

Michelle chama governo Lula de 'desgoverno' e diz que Bolsonaro 'descobriu o Brasil'

Ressaltando a posição oposicionista do PL, a ex-primeira-dama também fez críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em que classificou como "desgoverno" e um "campo minado", citando um provérbio bíblico para comparar a gestão do petista com a do marido: "Quando o justo governa, o povo se alegra, mas o ímpio governa, o povo não chora não, o povo geme".

"Aquele presidente que não perdeu as eleições, aquele que elegeu a maior bancada conservadora do Congresso, aquele presidente que colocou o nome do Deus acima de tudo, aquele presidente que resgatou o amor, o patriotismo e plantou uma semente que deixou um legado patriótico. E isso ninguém vai apagar", afirmou a ex-primeira-dama ao falar sobre o marido.

Ao falar sobre políticas para pessoas com deficiência (PCD’s), Michelle disse que o Brasil foi descoberto em janeiro de 2019, quando o marido assumiu a Presidência. Bolsonaro chegou no evento pelo fim, interrompendo o discurso de uma correligionária e recebendo um "puxão de orelha" da ex-primeira-dama por ter chegado " um pouco antes da hora". Em um rápido pronunciamento, Bolsonaro não fez as costumeiras críticas ácidas a Lula, e afirmou que as eleições do ano passado devem ser consideradas como uma "página virada".

"À vocês, eu só tenho o que agradecer o apoio ao longo dos quatro anos. Dei tudo de mim nestes quatro anos. Consideremos o ano passado uma página virada e vamos em frente, porque o nosso Brasil mais que pressa, ele tem a necessidade de mudar", disse o ex-presidente.