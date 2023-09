Ex-candidato a vice de Bolsonaro, general Braga Netto tem sigilo telefônico quebrado

Ministro-chefe da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro (PL) e candidato a vice do ex-presidente na eleição do ano passado, o general Walter Souza Braga Netto teve o sigilo telefônico quebrado na operação Perfídia, da Polícia Federal.

São feitas buscas em 16 endereços em Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal, na manhã desta terça-feira, 12.