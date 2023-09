Entenda por que o jornalista Alexandre Garcia será investigado pela AGU

A Advocacia-geral da União irá investigar Alexandre Garcia por afirmar sem provas que tragédia teria culpa do governo do PT

O jornalista Alexandre Garcia será investigado pela Advocacia-Geral da União (AGU) por proferir falas falsas sobre a tragédia do Rio Grande do Sul. Jorge Messias, que comanda a instituição, determinou à Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia a instauração imediata de procedimento contra a campanha de desinformação.

Entenda por que Alexandre Garcia será investigado pela AGU

A solicitação de investigação feita neste domingo, 10, ocorreu dois dias após o jornalista afirmar que as fortes chuvas não foram a principal causa da tragédia no Sul do país, mas sim uma construção mal feita do governo do PT, desrespeitando medidas ambientais.

O que disse Alexandre Garcia sobre a tragédia no Rio Grande do Sul

"É preciso investigar, porque não foi só a chuva. A chuva foi a causa original. Mas em governo petista foram construídas, ao contrário do que recomendavam as medições ambientais, três represas pequenas que aparentemente abriram as comportas ao mesmo tempo. Isso causou uma enxurrada parecida com aquelas que acontecem aqui perto de Brasília, na Chapada dos Veadeiros, e que levam as pessoas e que matam pessoas porque a água vem de repente", alegou Garcia, sem apresentar qualquer prova.