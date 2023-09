Duvivier, Wyllys: celebridades de esquerda são atacadas ao criticar Lula

Políticos, celebridades e influenciadores de esquerda que fizeram críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva são alvo de ataques da militância petista nas redes. As ofensas, apontam algumas dessas personalidades, não têm diferença em comparação ao que faziam, no mesmo espaço, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Descobri algo tão ruim quanto o antipetismo da direita e da extrema-direita na mídia neoliberal e no X (ex-Twitter): o hater-gado-petista que não aceita qualquer crítica ou revelação de fato ruim em relação a membros do governo Lula ou ao próprio Lula", escreveu o ex-deputado federal Jean Wyllys no X.

Em entrevista a um podcast, o ex-parlamentar, hoje filiado ao PT, disse que foi alvo de uma "sabotagem" do ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, e que Pimenta é um "mau-caráter". Wyllys tinha sido abraçado pela primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, e iria assumir um cargo na secretaria de Comunicação, o que não aconteceu.