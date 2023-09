Terremoto no Marrocos: vice-governadora do Ceará grava vídeo no país agradecendo apoio

A vice-governadora do Ceará, Jade Romero (PT), publicou um vídeo nas redes sociais para informar que ela e a comitiva do Ceará que estão no Marrocos passam bem e estão em local seguro, após o país africano ser atingido por um terremoto de 6,8 graus de magnitude. O tremor de terra foi registrado às 23h local (20h), horário de Brasília, dessa sexta-feira, 8.



Romero e a comitiva cearense viajaram ao Marrocos para participarem da X Conferência Internacional de Geoparques, da Unesco, em Marrakesh. Após o terremoto, o evento foi cancelado.



No vídeo, a vice-governadora agradece o apoio e relata o que viu nas ruas de Marrakesh, após o tremor de terra.