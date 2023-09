Marrocos aceita ajuda da Espanha e do Qatar para resgatar sobreviventes do terremoto

Dezenas de países ofereceram mão de obra, equipamento e outros tipos de assistência ao Marrocos para o resgate de sobreviventes do terremoto que ocorreu na sexta-feira, mas até a manhã deste domingo (10) o governo só aceitou equipes de resgate da Espanha e do Qatar, segundo um porta-voz do Ministério do Interior.

Muitos residentes de Marrakesh passaram mais uma noite a dormir ao relento, à medida que os esforços para encontrar sobreviventes se intensificavam nas zonas montanhosas próximas, que foram mais duramente atingidas pelo terremoto que deixou 2.000 mortos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As zonas rurais sofreram os piores danos, com a maioria das vítimas nas províncias acidentadas de al-Haouz e Chichaoua, onde o epicentro estava localizado. A Organização Mundial da Saúde disse que 300 mil pessoas foram afetadas.