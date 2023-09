Na Índia, Lula se reunirá com líderes da Turquia, Arábia Saudita, França e Holanda

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem quatro reuniões bilaterais com chefes de Estado e de governo já confirmadas às margens da reunião de Cúpula do grupo das 20 maiores economias do globo (G20), que ocorre no fim de semana em Nova Délhi, na Índia. Os encontros serão com os líderes da Turquia, Arábia Saudita, França e Holanda. Há possibilidade de que pelo menos mais dois encontros sejam agendados para domingo. Por motivos de segurança, o governo indiano proibiu o acesso da imprensa nas dependências oficiais onde ocorrerão algumas das reuniões. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A previsão é a de que o presidente Lula chegue ao território indiano na noite desta sexta, às 20h45 horário local (Nova Délhi está 8h45 à frente do horário de Brasília).

O chefe do Executivo parte da base aérea de Palam, no Aeroporto Internacional Indira Gandhi, e vai direto ao hotel onde será hospedado, o Taj Palace. No sábado, a agenda oficial se inicia com uma recepção do primeiro-ministro anfitrião, Modi Narendra, no centro de convenções Bharat Mandapam, às 10h20. Às 10h30 dá-se a abertura da Cúpula do G20, com a Sessão I, intitulada "Uma Terra". Nesta sessão, todos os líderes terão três minutos para falar, cada um. A expectativa é a de que haja apenas a transmissão do discurso do premiê indiano. Às 12h30, será servido o almoço também no centro de convenções. Das 13h30 às 15 horas de sábado ainda, há um intervalo. É nesta janela que Lula deve se reunir com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Às 14h20, é a vez da bilateral com o príncipe herdeiro e primeiro-ministro do Reino da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman. Além de Lula, do lado brasileiro, participam dos encontros o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o assessor especial da presidência, Celso Amorim.

Biocombustíveis Às 15 horas, tem início a sessão II, "Uma Família" E, às 17 horas, está prevista uma rápida cerimônia de lançamento da Aliança Global de Biocombustíveis (GBA). Participam representantes dos países-membros Brasil, África do Sul, Argentina, Emirados Árabes, Estados Unidos. Índia, Itália e Ilhas Maurício, além dos observadores Bangladesh, Canadá e Singapura. Os participantes devem conversar sobre como poderão commoditizar os biocombustíveis, um pleito de Lula desde o seu primeiro mandato.

A partir das 20 horas, está prevista uma programação cultural com jantar dos chefes da delegação com acompanhantes, no salão de gala de Bharat Mandapam. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, deve participar. Domingo No domingo, a programação oficial se inicia com a deposição de oferenda floral no Memorial Raj Ghat Mahatma Gandhi, às 9 horas.