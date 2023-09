O POVO News: Lula defende voto secreto no STF após criticas da esquerda a Zanin

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 5. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a fala do presidente Lula (PT) em defesa do voto secreto no Supremo Tribunal Federal (STF). A proposta surge após série de críticas da esquerda às posições do ministro Cristiano Zanin, indicado pelo petista.



Assista ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O programa também falará da nova fase da Operação Lesa Pátria, em que a Polícia Federal (PF) cumpriu mandados em 53 endereços, inclusive dois no Ceará. Os mandados foram expedidos por Alexandre de Moraes, ministro do STF.