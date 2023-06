PT de Caucaia decide lançar candidatura própria, em meio a especulações sobre Valim

Ainda é cogitada a possibilidade do prefeito se filiar à legenda para tentar reeleição como candidato apoiado pelo grupo governista no Estado

O diretório municipal do PT de Caucaia decidiu que deve lançar candidatura própria nas eleições de 2024. A decisão, tomada em reunião realizada no início do mês, deixa em segundo plano a tese de que a legenda deixaria de ter candidato para apoiar a coligação que apoiaria a tentativa de reeleição do prefeito, Vitor Valim, hoje sem partido. Está aberta ainda a possibilidade do gestor ingressar o quadro da legenda.

A partir de agosto, a legenda vai começar a fazer plenárias regionais para construir o plano de governo e estratégias. "Nós fizemos um amplo debate com todo o diretório e as forças internas do partido aqui em Caucaia e tiramos a decisão por unanimidade aprovamos a tese a candidatura própria de prefeito", disse o presidente municipal da legenda Professor Evandro.

Durante o anúncio, ele ressaltou que não "existe" pedido do prefeito Vitor Valim de se filiar ao PT de Caucaia, o que também não teria chegado ao presidente estadual, Antonio Filho, o Conin. Segundo ele, há uma especulação de que a batida de martelo passaria pelo ministro da Educação Camilo Santana (PT) e por lideranças do PT estadual.

"Esse pedido não chegou ao diretório municipal. Poderá chegar, mas não chegou e o partido tem que tocar sua vida", ressaltou Evandro. Ele acrescenta que a decisão pode ser revista no futuro.

A preço de hoje, entre os nomes cotados, estão a vereadora Enedina Soares (PT) e Weibe Tapeba (PT), atualmente como secretário da Saúde Indígena (Sesai), ligada ao Ministério dos Povos Indígenas do Governo Lula. Ele foi eleito em 2020 como vereador do município, e com sua ida para o Governo Federal, Enedina assumiu o cargo.



"Estamos em momento de conversas, de diálogos, mas houve deliberação de que haverá candidatura própria nesse intuito de fortalecer as lideranças no município", ressaltou a vereadora ao O POVO.

"Nós tivemos reunião dentro do diretório do PT (em Caucaia). Temos nossos atores, estamos dentro de uma federação com PCdoB e PV. Decidimos por uma candidatura própria, de ter uma discussão no próprio município dentro do partido", afirmou. Segundo a parlamentar, a escolha para a chapa majoritária só será definida mais para frente, sendo o foco do momento fortalecer as candidaturas de vereadores.

Na Câmara Municipal, o PT ocupa uma cadeira, a de Enedina Soares, a única que atua na oposição ao prefeito Vitor Valim. O gestor tem como base 22 dos 23 vereadores.

Em 2020, o partido lançou candidato à Prefeitura de Caucaia. Dois anos antes de ser eleito governador do Estado, Elmano de Freitas participou da disputa no município. Ele recebeu 13.018 votos (7,69%) e ficou como 4º mais votado no 1º turno.