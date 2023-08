Ronaldinho Gaúcho depõe em CPI e nega participação em fraude de criptomoedas

O jogador foi convocado para esclarecer suspeitas de envolvimento em fraudes de investimentos com criptomoedas, envolvendo a empresa 18K Ronaldinho

URGENTE: Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, compareceu hoje a CPI das Criptomoedas. O jogador está depondo sobre a "Ronaldinho 18K" A empresa afirmava trabalhar com trading e arbitragem de criptomoedas e prometia a seus clientes rendimentos de até 2% ao dia pic.twitter.com/7vkvK6rjh6

O jogador foi convocado para esclarecer suspeitas de envolvimento em fraudes de investimentos com criptomoedas envolvendo a empresa “18K Ronaldinho”, que prometia retorno de até 400% por ano. Ronaldinho negou participação em esquema de pirâmide financeira e alegou que a empresa usou sua imagem de forma indevida.

O ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho , pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira em 2002, presta depoimento nesta quinta-feira, à CPI das Pirâmides Financeiras, na Câmara dos Deputados . O futebolista tinha faltado há duas convocações anteriores .

O jogador disse ainda que o contrato com a empresa era para licenciar uma linha de relógios, mas que não havia autorizado o uso da imagem para a venda de criptomoedas. Ronaldinho se declarou “vítima” da prática de sócios da empresa 18K.

"Nunca foi autorizado que a empresa utilizasse meu nome e a minha imagem. Nunca foi autorizado que a empresa utilizasse meu apelido. Fui vítima dos senhores Marcelo e Rhafael (sócios da 18K) que utilizaram o meu nome indevidamente. Utilizaram minha imagem captada para a promoção da linha de relógios indevidamente", declarou à CPI.

A investigação apura suposto esquema de pirâmide que prometia lucros exorbitantes a partir de investimentos em criptomoedas.

O relator da comissão justificou a convocação do atleta alegando que a empresa supracitada dizia atuar com trading e arbitragem de criptomoedas, prometendo a clientes rendimentos de até 2% ao dia, a partir de operações com criptomoedas, o que “levantou suspeitas de se tratar de uma pirâmide financeira devido às promessas de altos e rápidos retornos". A comissão ameaçou fazer o pedido de condução coercitiva caso o atleta se negasse a comparecer.