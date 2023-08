Ronaldinho abriu mão de 6 voos para estar na CPI das Pirâmides; aeroporto nega cancelamentos

Mesmo com a instabilidade climática que fechou o aeroporto porto-alegrense na quarta-feira, a concessionária informou que não houve nenhum cancelamento de algum embarque que pudesse impedir a ida do ex-atleta para o Congresso Nacional.

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, que alegou problemas no voo de Porto Alegre a Brasília para não comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras, poderia ter embarcado em seis aviões que partiram de Porto Alegre para a capital federal entre quarta-feira (23) e o começo da quinta-feira, 24.

Como consequência da segunda falta seguida dele, o presidente da CPI das Pirâmides Financeiras, Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), pediu a condução coercitiva de Ronaldinho na sessão da quinta-feira. "Tivemos voos que pousaram em Brasília ontem à noite e na manhã desta quarta-feira. Ainda que não tivesse o voo, por que não se antecipou?", disse o relator da CPI, deputado Ricardo Silva (PSD-SP).

A condução é medida prevista na legislação penal e permite que autoridades conduzam a pessoa, sob escolta policial, para obrigar seu comparecimento na audiência marcada.

O ex-atleta recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo para não participar de depoimento. O ministro Edson Fachin negou, mas garantiu que ele pudesse ficar em silêncio. Ronaldinho alega que foi vítima porque sua imagem foi usada sem sua autorização.

O empresário Marcelo Lara, ao lado de Ronaldinho, teria criado o site "18k Ronaldinho", que, segundo o requerimento do relator é "alvo de investigações por suspeita de fraudes e pirâmide financeira com investimentos em criptomoedas". Lara sequer foi localizado para ser notificado pelo colegiado e, segundo Aureo Ribeiro, pode estar fora do País.

Na sessão da quinta-feira, apenas o irmão e empresário de Ronaldinho, Roberto de Assis Moreira, deu depoimento e negou ter qualquer envolvimento com a 18k Ronaldinho.