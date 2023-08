Presidente da CPMI perde paciência com André Fernandes: 'Pare de falar ou lhe retiro plenário'

Com Agência Estado

O presidente da CPMI se irritou com o parlamentar bolsonarista: "Eu exijo que vossa excelência pare de falar"

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito ( CPMI ) dos atos golpistas 8 de janeiro, Arthur Maia (União Brasil-BA), perdeu a paciência com o deputado federal cearense André Fernandes (PL). Ele ameaçou retirar o parlamentar bolsonarista da comissão, na sessão desta quinta-feira, 31.

Maia apontou que Fernandes estava atrapalhando a fala da deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ). Em diversos momentos, o deputado cearense interrompeu o discurso da parlamentar do PCdoB. Maia disse que não admitiria o comportamento.

"Querem tumultuar a sessão porque não tem argumento. Conversa absurda essa", disse o presidente da CPMI. Fernandes pediu calma, o que irritou ainda mais o presidente da comissão.

"Eu fico calmo da forma que eu quiser, mas eu lhe garanto que vossa excelência não vai tumultuar a sessão. Não vai tumultuar! Eu mando vossa excelência interromper a sua fala, então eu ou lhe retirar do plenário. Se vossa excelência continuar com essa argumentação e provocando a mesa, eu vou mandar retirar vossa excelência do plenário", afirmou Maia, que completou: "Eu exijo que vossa excelência pare de falar".

O presidente da CPMI se irritou ainda com o deputado Abílio Brunini (PL-MT), também bolsonarista. Brunini ficou em pé ao lado da Mesa Diretora instigando a confusão.

Os parlamentares colhem na sessão o depoimento do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Gonçalves Dias, testemunha aguardada pela oposição desde o início dos trabalhos da CPMI.