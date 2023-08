Apesar da queda do ICMS, IPVA no Ceará cresce 22% em 2023

Foi arrecadado R$ 1,59 bilhão no primeiro semestre com o imposto, que representa 16,32% de participação no orçamento do Estado

No total, foram arrecadados R$ 9,75 bilhões em impostos no estado na primeira metade do ano.

O IPVA representa 16,32% de participação no orçamento do Estado, ficando atrás apenas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que arrecadou R$ 8,03 bilhões, uma queda real de 9,64% de janeiro a junho em comparação com o primeiro semestre de 2022.

O Ceará arrecadou R$ 1,59 bilhão no primeiro semestre de 2023 com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores ( IPVA ). A quantia representa um crescimento real de 22% e nominal de 27,97% em relação ao igual período do ano anterior.

Em 2022, o Estado teve ganho de R$ 1,48 bilhão com IPVA, sendo o terceiro que mais arrecadou no Nordeste, atrás de Bahia e Pernambuco, de acordo com levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), divulgado.

A pesquisa identificou ainda que em 2022 haviam 3.625.994 veículos em circulação no Estado, o que dá 0,41 veículos por habitante, e um valor de R$ 408,59 em impostos por veículo.

Em nota, a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará citou a redução na inadimplência como principal responsável por aumento na arrecadação com o IPVA, além do acréscimo do imposto para veículos usados. Confira o comunicado na íntegra.

"A redução da inadimplência do IPVA ocorreu devido às medidas adotadas pela Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) e pelo Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) através de uma integração de regras. Entre elas, a transferência de veículos, que atualmente só pode ser realizada se o licenciamento estiver em dia. Outro ponto importante é a tabela do IPVA para veículos usados, que teve um acréscimo no valor venal dos automóveis devido ao cenário de veículos novos, o que potencializou a venda e valorização dos carros usados. A Sefaz-CE realiza essa pesquisa junto ao Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores do Ceará, como também pela Tabela Fipe.

Por ser um imposto, o valor arrecadado com o IPVA é destinado a políticas públicas para todo o estado do Ceará, abrangendo áreas como educação, saúde, infraestrutura e segurança, entre outras. É importante ressaltar que do valor arrecadado pelo IPVA, 50% são destinados ao município no qual o veículo é licenciado. Até o final deste ano, há uma tendência de crescimento na arrecadação, pois o cumprimento da obrigação tributária é necessário para que o veículo permaneça licenciado".