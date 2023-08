Eleições 2024: cenário em Fortaleza começa a se definir — Jogo Político #250

O PSB tem novo presidente no Ceará, Eudoro Santana. Evandro Leitão prepara saída do PDT para ser candidato a prefeito de Fortaleza. No PT, Luizianne Lins se coloca como pré-candidata. Há rusgas também na oposição, com movimentos do União Brasil, de Capitão Wagner, e do PL, de André Fernandes. AS perspectivas para as eleições 2024 são o tema do Jogo Político #250.

Acompanhe ao vivo:

Participam do Jogo Político os jornalistas Guálter George, diretor de Opinião e colunista, Carlos Mazza, colunista de Política, e Érico Firmo, editor de Política e colunista.