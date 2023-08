Servidores públicos federais: reajuste salarial de 9% é aprovado no Senado

O Senado aprovou nesta quarta-feira, 23, a medida provisória que reajusta o salário dos servidores públicos federais em 9%. O aumento vale desde 1º de maio de 2023 e os salários corrigidos começaram a ser pagos em junho passado. Porém, a MP do reajuste precisava ser aprovada no Congresso para não perder validade.

O aumento beneficia servidores federais civis do Poder Executivo, autarquias e fundações, incluindo aposentados e pensionistas com direito à paridade. A MP 1.170/2023 segue para sanção presidencial na forma de um projeto de lei de conversão (PLV), pois houve acréscimos ao texto original do Executivo.