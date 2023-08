Bolsonaro fará três cirurgias em setembro em decorrência da facada

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) irá realizar três cirurgias no mês de setembro para tratar problemas de septo, refluxo e abdômen. Ele atualmente está internado no hospital Vila Nova Star em São Paulo desde a manhã desta quarta-feira, 23.

O ex-presidente já realizou quatro cirurgias após a facada e também outros dois procedimentos não relacionados ao caso, um para retirada de cálculo na bexiga e uma vasectomia.

Bolsonaro foi intimado a depor na Polícia Federal (PF) no próximo dia 31, antes de realizar as cirurgias, sobre investigação contra empresários apoiadores do ex-presidente que participaram de um grupo no WhatsApp onde discutiram um golpe de Estado caso Bolsonaro não fosse eleito.



Ele foi também deverá comparecer para depor no mesmo dia para falar sobre o caso das joias. Além dele, sua esposa Michelle Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; Mauro César Lourena Cid, pai de Mauro Cid, general da reserva do Exército; Fábio Wajngarten; Fraderick Wassef, advogado de Bolsonaro; Marcelo Câmara, assessor especial do ex-presidente; e Osmar Crivellati, assessor de Bolsonaro.