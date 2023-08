Carlos Bolsonaro pede que parem de falar em risco de prisão do pai

Por Alessandra Monnerat

Um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o vereador do Rio Carlos Bolsonaro (Republicanos) recorreu à rede social para reclamar dos que andam falando em risco de prisão de seu pai. Investigações da Polícia Federal apuram suposto desvio de joias presenteadas à Presidência. "Parem com esse negócio de prisão. Parecem aqueles caras que amam viver a síndrome de Estocolmo", escreveu ele na plataforma X (antigo Twitter).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Se quer ajudar desconstrua a narrativa e não fique correndo atrás de cliques ou lacrações para se sentir importante validando a dor que o adversário sente prazer em fazer você sofrer", continuou o vereador. "Óbvio que qualquer um sabe que já vivemos numa Venezuela, entretanto não é desse jeito que se luta. Os canalhas estão carecas de saber disso e estão utilizando sua psique para você validar algo que querem!"