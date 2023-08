O POVO News: estratégia da PF é deixar Bolsonaro "sangrar" antes de pedido de prisão

Seguindo a mesma linha, o episódio comenta sobre a solicitação do Ministério da Defesa em ter acesso às reuniões de militares com o hacker da Vaza-jato, Walter Delgatti Neto .

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 21. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição traz as últimas informações sobre decisão da Polícia Federal (PF) em deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "sangrar" politicamente antes de prendê-lo. O roteiro foi adotado pela PF após a defesa do tenente-coronel Mauro Cid sinalizar que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro faria uma confissão.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute a viagem do petista à África do Sul para a Cúpula do Brics. A visita de Lula ao continente adia, mais uma vez, a discussão sobre a reforma ministerial.

Na Câmara, por outro lado, os parlamentares prometem destravar a nova regra fiscal ainda esta semana. O projeto - considerado uma das principais pautas da equipe econômica neste primeiro semestre - tramita em regime de urgência. Ou seja, já pode ser analisado diretamente pelo plenário sem passar pelas comissões da Casa.

A edição comenta ainda sobre a reunião do partido Cidadania, no último sábado, 19. O encontro virtual foi marcado por discussões, xingamentos e palavrões. .O bate-boca começou após a maioria defender a inserção da sigla na base de apoio ao governo Lula (PT) no Congresso.



O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

