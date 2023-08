Bolsonaro chora na presença de apoiadores em meio investigações e acusações

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chorou em público nesta sexta-feira, 18, em meio cerco do Supremo Tribunal Federal (STF) e Polícia Federal (PF) e ter seus sigilos fiscal e bancário quebrados no caso da venda de joias ilegais.

O momento aconteceu quando Bolsonaro era recepcionado por apoiadores e simpatizantes na cidade de Abadiânia, em Goiás. Ele está no estado para ser homenageado com o título de cidadão de Goiânia. A sessão solene acontecerá na Assembleia Legislativa de Goiás e será reservada apenas a autoridades.

Sobre o assunto Bolsonaro será preso? Veja tudo o que se sabe até agora sobre o ex-presidente

Na quinta-feira, 17, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, acatou o pedido da PF e autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-presidente e de sua esposa, Michelle Bolsonaro. A medida acontecesse simultaneamente em que vão avançando as investigações sobre o suposto esquema de venda de joias presenteados ao então mandatário.

A medida também aconteceu no mesmo dia em que o advogado de seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, dizer que o tenente-coronel iria confirmar Bolsonaro como mandante dos crimes das joias e do hacker Walter Delgati dizer, no entanto sem provas, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro, que o ex-presidente o ofereceu indulto para que invadisse o sistema das urnas eletrônicas. O denunciante ainda afirmou que o ex-presidente pediu que ele assumisse a autoria de um suposto grampo ilegal que teria flagrado conversas comprometedoras do ministro Alexandre de Moraes.