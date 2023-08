O POVO News: Bolsonaro corre o risco de ser preso por caso das joias?

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha o novo depoimento do hacker Walter Delgatti Neto à Polícia Federal (PF), após revelar um áudio de suposto pagamento . Na última quarta-fera, 16, Delgatti afirmou ter recebido R$ 40 mil da deputada Carla Zambelli (PL-SP) para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 18. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição traz as últimas informações sobre o caso das joias luxuosas dadas de presente ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo governo da Arábia Saudita, em 2021 . Após o ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, prestar depoimento à CPMI do 8 de janeiro, o ex-mandatário alegou que "não ia mandar ninguém vender as joias". Esse tema será debatido pelos advogados Humberto Quezado e Alberto Rollo.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou a quebra de sigilos bancários e fiscal de Bolsonaro e de Michelle. A medida foi solicitada na semana passada pela Polícia Federal (PF) no âmbito da investigação da Operação Lucas 12:2, que investiga o suposto funcionamento de uma organização criminosa para desviar e vender presentes recebidos pelo ex-presidente de autoridades estrangeiras.



No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute a participação do petista na cerimônia de posse do novo presidente do IBGE, Márcio Pochmann, realizada nesta sexta-feira.

Além disso, a edição comenta sobre a decisão da Câmara em aprovar os convites para ouvir os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Educação, Camilo Santana. Os pedidos foram aceitos pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, e têm como objetivo esclarecer sobre o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO