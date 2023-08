Simone Tebet defende apreensão do passaporte de Bolsonaro: "O cerco fechou"

Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet Crédito: Lula Marques/ Agência Brasil

A ministra do Planejamento do governo Lula (PT), Simone Tebet, defendeu que a Polícia Federal (PF) apreenda o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A gestora lembrou que o ex-mandatário "fugiu" do Brasil para não passar a faixa presidencial a Lula neste ano. Ela acrescenta que o "cerco fechou" para ele. "Não se enganem, busquem o mais rápido possível apreender o passaporte, porque quem fugiu para não passar a faixa para um presidente que foi legitimamente eleito pelo povo, com certeza vai querer abandonar o Brasil para poder salvar a própria pele", disse na cerimônia de posse do novo presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Marcio Pochmann, nesta sexta-feira (18). Tebet afirmou ainda que "cerco fechou" em torno de Bolsonaro, mencionando as investigações a respeito das joias sauditas e acusações da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas, que colocam Bolsonaro na posição de responsável pelos ataques terroristas.

“Podemos dizer que o cerco se fechou contra o ex-presidente da República. Está claro, está apontando como autor, como mandante da tentativa de fraude às urnas eletrônicas, tentativa de fraude à decisão sempre legítima do povo brasileiro, de escolher o seu sucessor. A tentativa de violar, de atentar com a democracia brasileira”, acrescentou. Simone também citou o ex-deputado Ulysses Guimarães, um dos opositores à ditadura, ao declarar que “traidor da Constituição é traidor da pátria”. “Temos ódio e nojo à ditadura. Digo eu que, a eles, o rigor da lei. Não se enganem.” O posicionamento da ministra vêm um dia após o hacker Walter Delgatti Neto prestar depoimento na CPMI do 8 de janeiro, no qual declarou que o ex-presidente pediu para que ele assumisse a autoria de um grampo que teria sido realizado contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, é provável que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, confesse que o ex-mandatário mandou que ele vendesse as joias luxuosas dadas de presente pela Arábia Saudita ao governo brasileiro. Bolsonaro, por sua vez, manifestou que nunca pegou dinheiro de ninguém e lamenta a situação que Mauro Cid enfrenta atualmente. “Eu não peguei dinheiro de ninguém. Minha marca é a honestidade e sempre será. Contra mim, não tem absolutamente nada. Não há nada de concreto contra mim. O tempo vai mostrar tudo”, afirmou Bolsonaro em entrevista à CNN.

Quando questionado a respeito da possibilidade do ex-ajudante confessar que foi orientado por ele a vender as joias, o ex-mandatário lamentou o episódio. “Acredito que o Cid esteja preocupado com o pai dele. Soube que tanto o pai como a mãe estão deprimidos. Ele já está preso há mais de 100 dias. Quem não fica abalado? É triste isso. Eu lamento tudo o que está acontecendo”, explicou. Na última sexta-feira, 11, os deputados Rogério Correia (PT-MG) e Jandira Feghalli (PCdoB -RJ) protocolaram à CPMI dos atos golpistas um documento solicitando a retenção imediata dos passaportes do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.