STF forma maioria para tornar Zambelli ré por porte ilegal de arma de fogo

A votação no Supremo Tribunal Federal está em 6 votos contra 1 para aceitar a denúncia da PGR e a parlamentar se tornar ré no caso

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta sexta-feira, 18, para tornar a deputada federal Carla Zambelli (PL) ré por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal em episódio na véspera do segundo turno das eleições de 2022. O placar está 6 a 1.

Votaram a favor de receber a denúncia e transformar a parlamentar em ré os ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso e o relator, Gilmar Mendes. Por enquanto, apenas André Mendonça votou contra.

O STF realiza o julgamento no plenário virtual até o dia 21 de agosto. A denúncia foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Zambelli. Em outubro do ano passado, a um dia das eleições do segundo turno, a deputada discutiu com um apoiador do hoje presidente Lula (PT) e o perseguiu com uma arma em uma rua de um bairro nobre de São Paulo.