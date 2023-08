Deputados pedem ao STF a retenção imediata do passaporte de Bolsonaro e Michelle

Os deputados Rogério Correia (PT-MG) e Jandira Feghalli (PCdoB -RJ) irão solicitar ao Supremo Tribunal Federal (STF) a retenção imediata dos passaportes do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ainda nesta sexta-feira, 11, o pedido será apresentado à Corte, à Polícia Federal (PF) e à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro.

Os parlamentares justificam que a iniciativa é necessária diante das “graves denúncias” de que Bolsonaro teria utilizado a estrutura do Estado brasileiro para desviar os presentes de alto valor patrimonial oferecidos a ele por autoridades estrangeiras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O extravio internacional de presentes oficiais por meio do avião presidencial, no mesmo voo que transportou o ex-presidente Jair Bolsonaro para fora do Brasil no dia 30 de dezembro de 2022, possibilitou, conforme informações da Polícia Federal, a venda ilegal de bens pertencentes ao Estado brasileiro", alegam os deputados no ofício.

Eles acrescentam que "há fortes indícios que os valores obtidos com a venda do Rolex e outras movimentações serviram como fonte de financiamento para o golpe contra os Três Poderes da República e o enriquecimento ilícito do ex-presidente. A Polícia Federal indica ainda a venda de 'várias joias novas', não apontadas nas investigações anteriores".

Na decisão que autorizou a realização da operação da PF, nomeada de Lucas 12:2, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou que a apuração da corporação sinaliza que Bolsonaro teria desviado bens de alto valor patrimonial para os Estados Unidos e, posteriormente, encaminhado para lojas especializadas em venda e leilão de itens nas cidades norte-americanas de Miami, Nova York e Willow Grove.

A viagem foi realizada na véspera do último mandato de Bolsonaro, no dia 30 de dezembro de 2022, para evitar, dessa forma, a cerimônia de passar a faixa presidencial para o sucessor eleito, o hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).