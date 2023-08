Após caso Larissa Manoela, Domingos Neto destaca projeto sobre proteção a crianças na Internet

Após o caso Larissa Manoela ir ao ar na noite deste domingo, 13, o deputado Domingos Neto (PSD-CE) se posicionou acerca do tema em sua conta oficial no Twitter, destacando o Projeto de Lei 2004/2023 (Leia na íntegra) apresentado por ele na Câmara no dia 19 de abril. O documento “estabelece normas, procedimentos e mecanismos de uso e de transparência para provedores de aplicação de Internet do tipo plataforma digital de conteúdo de terceiros para proteção de crianças e adolescentes".

Mais informações ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O caso de Larissa Manoela nos faz refletir sobre a exposição comercial de crianças. Meu Projeto de Lei 2004/23 tem o objetivo de garantir a proteção das crianças na internet. O que mais você acha que precisa ser feito para garantir a proteção financeira de crianças que trabalham?”, escreveu.