Deputada dos EUA Alexandria Ocasio-Cortez se reúne com Amorim e trata sobre relação com Brasil

Uma delegação de congressistas do partido Democrata dos Estados Unidos se reuniu, na manhã desta segunda-feira, 14, com o chefe da assessoria especial da Presidência da República, Celso Amorim.

De acordo com a deputada americana Alexandria Ocasio-Cortez, a conversa tratou sobre a relação entre Estados Unidos e Brasil, em especial no desenvolvimento econômico e colaboração climática.

Em fala à imprensa no Palácio do Planalto, a deputada afirmou ter sido o primeiro de três dias que a delegação pretende ficar em Brasília. Em sua passagem à capital federal, AOC, como é conhecida, deve se encontrar, nesta terça-feira, 15, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, às 15h.

A deputada é conhecida pela sua defesa aos direitos dos imigrantes e à preservação da democracia.