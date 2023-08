Entenda operação da PF contra pai de Mauro Cid e como ela atinge Bolsonaro

As investigações identificaram que Bolsonaro e auxiliares retiraram do país, no avião presidencial, pelo menos quatro conjuntos de bens recebidos pelo ex-presidente em viagens internacionais, na condição de chefe de Estado.

A iniciativa ocorre após Mauro Lourena Cid tentar vender as joias luxuosas , presenteadas pelo governo da Arábia Saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2021. Mauro é general do Exército e foi colega de Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), nos anos de 1970.

Além destes, o tenente do Exército Osmar Crivelatti também é alvo da operação, uma vez que Crivelatti foi responsável por “cuidar das joias sauditas e monitorar na fazenda do Piquet”. O acervo no local integrava mais de 9 mil objetos, ocupando um espaço de aproximadamente 200 m² na Fazenda Piquet, localizada em região próxima ao lago Sul, área nobre de Brasília.

De acordo com a PF, os investigados são suspeitos de utilizar a estrutura do Estado brasileiro para desviar bens de alto valor patrimonial, presenteados por autoridades estrangeiras em missões oficiais aos chefes do Executivo federal, por meio da venda desses objetos em países do exterior.

A investigação sinalizou, até o momento, que os valores obtidos dessa comercialização ilegal foram convertidos em dinheiro em espécie e foram encaminhados ao patrimônio pessoal dos investigados, inclusive Bolsonaro.