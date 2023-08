CPI da Enel deve ser instalada e já começar trabalhos na quinta, sob comando petista

Os partidos deverão indicar os membros e, na reunião de quinta, escolher quem ocupará os postos de presidente e relator do colegiado. Segundo Santana, a reunião deverá ter presença do presidente da Assembleia, Evandro Leitão.

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Enel deve ser instalada na quinta-feira, 10, e já ter a a primeira reunião para iniciar os trabalhos no mesmo dia. Autor do requerimento de instalação, o deputado estadual Fernando Santana (PT) deverá ser o presidente.

Foi lido também despacho do presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão (PDT), que determina a publicação do parecer no Diário Oficial e que seja dada ciência aos partidos.

O requerimento de CPI foi assinado pelos 46 deputados da Assembleia.

O parecer da procuradoria considera que as possíveis irregularidades e praticas abusivas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica afetam os consumidores e estão dentro da competência material da Assembleia e do papel fiscalizador do Poder Legislativo. Ainda conforme o documento, o requerimento de CPI envolve serviço essencial e tem relação com a garantia da qualidade de vida da população e dos direitos dos usuários.

O parecer considera ainda que os fatos narrados no requerimento estão de acordo com as atribuições de funcionamento de uma CPI.