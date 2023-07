Um terço das blitzes da PRF no segundo turno aconteceu no Nordeste

Dados mostram que 31,6% das 9.133 abordagens registradas no último dia 30 de outubro, data do segundo turno, ocorreram na região

No dia em que acordou para votar no segundo turno da eleição presidencial de 2022, parte do eleitorado nordestino enfrentou uma barreira a mais para chegar às urnas. Um terço das abordagens da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na ocasião, foram realizadas no Nordeste, região na qual o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve vantagem expressiva sobre o então candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno.

Dados obtidos pelo jornal O Globo, via Lei de Acesso à Informação (LAI), apontam que 2.887 veículos foram parados no Nordeste em blitzes para fiscalização de equipamentos obrigatórios e de identificação, o que representa 31,6% das 9.133 abordagens registradas no último dia 30 de outubro.

No Sudeste, foram 2.543 abordagens (27,8% do total), mas vale ressaltar que o Nordeste representava 17,6% da frota de veículos do país, enquanto o Sudeste correspondia a 47,8% da frota brasileira, segundo dados do Ministério dos Transportes relativos a outubro daquele ano.

A Polícia Federal (PF) investiga se os bloqueios tiveram motivação política com o objetivo de dificultar o comparecimento às urnas. Em depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques negou motivação política para atuação da corporação e justificou que a região Nordeste tem a maior malha de rodovias federais.

No entanto, ele também negou que a atuação no Nordeste tivesse sido mais intensa do que em outras regiões no dia do segundo turno (30 de outubro).

“O Nordeste e o Norte foram os locais em que a polícia menos realizou fiscalização. Onde mais se fiscalizou foi no Sudeste, depois no Sul e no Centro-Oeste”, disse o ex-diretor-geral da PRF, no último dia 20 de junho. A versão sobre a quantidade de fiscalizações é desmentida pelos dados revelados nesta terça-feira, 4 de julho.

Historicamente, o Nordeste tem sido um reduto para candidatos do Partido dos Trabalhadores. No primeiro turno de 2022, Lula registrou 66,76% dos votos válidos na região, enquanto Bolsonaro teve apenas 26,97% da preferência do eleitorado. Já no segundo turno, o Nordeste foi a única região em que Lula venceu: 69,34% optaram pelo petista, contra 30,66% que preferiram Bolsonaro.

A Bahia, maior colégio eleitoral do Nordeste, teve o maior número de veículos parados: foram 1.082, segundo a reportagem. O estado deu a segunda maior vitória proporcional a Lula no primeiro turno, com 69,73%, dos votos. Proporcionalmente, apenas o Piauí registrou números superiores.