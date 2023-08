O POVO News: fala de Zema sobre o Nordeste gera crise com governadores

O programa também contará com informações diretamente do Cariri para falar sobre homem que sofreu acidente em academia

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 7. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa terá entrevistas com os governadores João Azevedo (PSB), da Paraíba, e Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul. O gaúcho defendeu a frente Sul-Sudeste, citada por Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais.

Em publicação nas redes sociais, após críticas a Zema, Eduardo Leite se manifestou: "Seremos mais fortes quanto mais formos um só Brasil. Não acredito que o governador Zema tenha dito nada diferente disso. Se disse, não me representa".

João Azevedo, presidente do Consórcio Nordeste, avaliará ainda o papel do grupo formado por estados da região.

Diretamente do Cariri, Guilherme Carvalho, apresentador do Revista O POVO/CBN Cariri, irá trazer as últimas informações sobre o caso do homem que sofreu acidente em academia e que poderá ficar paraplégico.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e a jornalista de política do O POVO, Júlia Duarte.