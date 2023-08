Aluno atingido por aparelho em academia está estável, diz hospital

Repórter Anuário do Ceará

Cristina Brito Repórter Anuário do Ceará

O jovem está internado no Hospital Santo Antônio, em Barbalha, e segue sendo acompanhado pela equipe de Neurocirurgia do hospital

O aluno atingido por um aparelho de musculação em uma academia em Juazeiro do Norte, segue internado no Hospital Santo Antônio, em Barbalha. O seu estado de saúde foi atualizado há cerca de duas horas, em nota divulgada pelo hospital em seu perfil no Instagram.

“O paciente, vítima do acidente numa academia de musculação, em Juazeiro do Norte, está internado em situação estável, fora da UTI, passando por exames de avaliação e definição da melhor conduta médica para tratamento”, informou o hospital.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Jovem precisará passar por cirurgia

De acordo com a equipe médica de Neurocirurgia do hospital, o rapaz irá passar por um procedimento cirúrgico este fim de semana, com intuito de estabilizar a coluna.

Também pelas redes sociais, o coordenador da Neurocirurgia do Hospital Santo Antônio, João Ananias, explicou o quadro clínico do paciente.

No vídeo, ele fala da cirurgia que será realizada. “O paciente vai ser operado este fim de semana pela equipe de neurocirurgia, objetivando estabilizar a coluna dele, porque ela tá instável, ela tá móvel, então ela vai ser fixada para estabilizar essa coluna. Foi um trauma de grande proporção, de grande impacto, um trauma grave, e a gente vai estabilizar para poder o paciente sentar e depois ver a possibilidade de reabilitação”.

Ele explica que a lesão foi muito grave e que a probabilidade do jovem voltar a andar é baixa: “Essa possibilidade [de voltar a andar] é pequena em função de que a parte óssea fez quase que uma amputação na função tóraco-lombar dele então as vias de comunicação, os nervos que sobem e descem para o cérebro, se perderam, praticamente. Então, a possibilidade é muito pequena. É claro que depois ele vai ter que fazer ressonância pra gente ver isso”, conclui.