MPF se opõe a prescrição de punição a Ustra por tortura e morte na ditadura

Depois de o Tribunal de Justiça de São Paulo apontar prescrição e extinguir uma ação de indenização movida contra o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra pela morte de jornalista preso pela ditadura militar, o Ministério Público Federal enviou parecer ao Superior Tribunal de Justiça defendendo que violações de direitos fundamentais durante a ditadura militar no Brasil não prescrevem. O recurso deve ser analisado pelo STJ.

Ustra, que faleceu em 2015, foi chefe do Centro de Operações de Defesa Interna do II Exército (DOI-Codi), em São Paulo, durante o regime militar e em 2012, chegou a ser reconhecido pela Justiça de São Paulo como torturador. A ação indenizatória defendida pelo MPF foi movida contra o militar por parentes do jornalista Luiz Eduardo da Rocha Merlino, morto nas dependências do DOI-Codi em 1971, após intensas sessões de tortura, enquanto Ustra chefiava o órgão de repressão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o MPF, o jornalista, que também militava politicamente no Partido Operário Comunista, foi preso em Santos em 15 de julho de 1971 e levado à sede do DOI-Codi. 'Lá, o então major Ustra, que comandava a unidade, e seus subordinados à época (Gravina e Calandra) submeteram o jornalista a práticas de tortura durante 24 horas, ininterruptamente', afirma o Ministério Público.

Depois das sessões de tortura, 'Merlino tinha ferimentos por todo o corpo e não conseguia sequer se levantar', no entanto, 'não recebeu atendimento médico e só foi encaminhado ao Hospital Militar do Exército quando já estava inconsciente'.

Os profissionais do hospital, então, teriam consultado Ustra sobre a necessidade de amputação de uma das pernas do paciente. O MPF afirma que Ustra 'determinou que os servidores do hospital deixassem-no morrer para evitar que sinais da tortura fossem evidenciados'. O jornalista, então, faleceu em 19 de julho, quatro dias depois da prisão, em decorrência das lesões provocadas pela tortura.

Ustra ainda teria ordenado 'a limpeza da cela onde o militante foi mantido e criou uma versão falaciosa para ocultar as causas da morte', indica o MPF.