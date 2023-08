Saiba quais são as obras prioritárias de Sarto até o fim da gestão

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), tem publicizado que já cumpriu cerca de 70% do plano de governo nos primeiros dois anos e sete meses de gestão. Durante coletiva na sessão de retomada dos trabalhos na Câmara de Fortaleza (CMFor), o gestor elencou algumas medidas em andamento e outras prioridades para o próximo ano.

Questionado sobre projetos e o que resta entregar para avançar nas promessas de campanha, o prefeito elencou obras em Centros de Educação Infantil (CEIs), escolas de tempo integral e construção de novos postos de saúde, além de reformas em unidades.

“Quando a gente fala em 70%, a gente fala numa média ponderada. Em termos de Areninhas, já executamos todas (as prometidas), mas vamos fazer mais. Os CEIs, já entregamos 28 e vamos entregar 56 ao todo. As escolas de tempo integral, nós vamos entregar 22, já entregamos nove, outras dez estão em licitação e três estão em processo de escolha de local”, destacou.

Sobre postos de saúde, Sarto reforçou que seu antecessor, o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), “construiu 24 postos ao longo de oito anos de gestão”, e que seu governo quer entregar 16 postos nos quatro primeiros anos. “Dois já entregamos e 14 estão em processo de construção. Além disso, vamos reformar 96 postos de saúde", completou.

O prefeito reforçou que Fortaleza tem se tornado manchete nacional como cidade que mais gera emprego e oportunidade no Estado. “Nesse primeiro semestre, somos responsáveis pela geração de mais de 61% da geração de emprego do Ceará”, concluiu, acrescentando que a prefeitura trabalha para superar os desafios na execução do restante do plano de governo.