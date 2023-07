Câmara de Fortaleza e Alece retomam atividades nesta terça-feira, 1º

A Câmara Municipal de Fortaleza e a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) retomam as suas atividades nesta terça-feira, 1º, após o período de recesso parlamentar. O prefeito José Sarto (PDT) irá participar da retomada das ações legislativas na Câmara.

Ele apresentará o balanço dos 2 anos e 7 meses de sua gestão em Fortaleza e o andamento da execução de quase 70% dos compromissos assumidos em seu plano de governo, além de ações prioritárias da Prefeitura para o segundo semestre.

A expectativa da gestão é intensificar o calendário de inaugurações nesta segunda metade do ano. De acordo com Sarto, são 200 obras em andamento e “nenhuma parada”.

Dentre as principais matérias que pautarão o Legislativo da Câmara para os próximos meses, estão o Plano Diretor Participativo de Fortaleza, a criação de cargos para a Academia do Professor, e a implementação da política pública do Fortaleza Bilíngue.

Já na Alece, a retomada das atividades para o segundo semestre será retomada com uma sessão ordinária em plenário e a retomada do funcionamento normal da Casa. Segundo Carlos Alberto Aragão, diretor do Departamento Legislativo, o expediente da sessão que abre a volta contará com projetos de autoria de parlamentares protocolados durante o recesso parlamentar.

Ele destaca, dentre as principais pautas, a Lei Orçamentária Anual (LOA), que deve entrar em discussão a partir de outubro. Também o Plano Plurianual, com diretrizes, objetivos e metas da gestão estadual para os próximos 4 anos, deverá ser apresentado para apreciação dos deputados.

De acordo com Carlos Alberto, as sessões itinerantes também serão retomadas neste segundo semestre, com a primeira prevista para acontecer no município de Canindé, com data a definir. “Teremos mais de uma sessão itinerante este semestre, e elas serão mais uma oportunidade de ampliar o debate sobre estas pautas tão importantes que estarão em foco neste semestre”, disse.