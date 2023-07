Camilo é o 4° ministro mais bem avaliado no Congresso, diz pesquisa

O ministro da Educação, Camilo Santana, é o 4° ministro do Governo Lula mais bem avaliado entre senadores e deputados do Congresso Nacional. A pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira, 26, pelo Painel do Poder, feita pelo Congresso em Foco Análise com 63 parlamentares considerados influentes no Legislativo Federal.



O ex-governador do Ceará e senador eleito teve 11 menções positivas e 2 negativas. Ele ficou à frente de nomes como Simone Tebet, ministra do Planejamento, Flávio Dino, ministro da Justiça, e Rui Costa, ministro da Casa Civil.



Dentre as principais medidas de Camilo Santana à frente do Ministério da Educação, estão o encerramento do programa das escolas cívico-militares, o aumento de 54% no número de bolsas dos programas de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e de Residência Pedagógica (PRP), e a suspensão do Novo Ensino Médio.

Fernando Haddad, Fazenda, ficou como o ministro com o saldo mais positivo pelos congressistas, embora tenha uma avaliação polarizada. Ele teve 27 menções positivas, de longe o maior, e 12 negativas, também o maior, junto de Flávio Dino.



Seguindo Haddad, aparece Renan Filho, ministro dos Transportes, com 15 menções positivas e 3 negativas. Wellington Dias, Desenvolvimento Social, foi mencionado 10 vezes, todas com avaliações positivas.



Confira a avaliação de todos os ministros pelos congressistas

Fernando Haddad (Fazenda) - 15 (27 positivas e 12 negativas)

Renan Filho (Transportes) - 12 (15 positivas e 3 negativas)

Wellington Dias (Desenvolvimento Social) - 10 (10 positivas)

Camilo Santana (Educação) - 9 (11 positivas e 2 negativas)

Carlos Fávaro (Agricultura) - 9 (10 positivas e 1 negativa)

Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) - 9 (10 positivas e 1 negativa)

Alexandre Padilha (Relações Institucionais) - 7 (12 positivas e 5 negativas)

Jader Filho (Cidades) - 7 (9 positivas e 2 negativas)

Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) - 7 (8 positivas e 1 negativa)

Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) - 6 (6 positivas)

Nísia Trindade (Saúde) - 5 (12 positivas e 7 negativas)

Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) - 4 (16 positivas e 12 negativas)

Silvio Almeida (Direitos Humanos) - 4 (4 positivas) André de Paula (Pesca e Aquicultura) - 3 (3 positivas)

Esther Dweck (Gestão e da Inovação em Serviços Público) - 2 (2 positivas)

Rui Costa (Casa Civil) - 1 (6 positivas e 5 negativas)

Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social) - 1 (2 positivas e 1 negativa)

Cida Gonçalves (Mulheres) - 1 (1 positiva)

Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação) - 1 (1 positiva)

Marcelo Sampaio - 2 (2 positivas)

Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência da República) - 1 (1 positiva)

Margareth Menezes (Cultura) - 0 (3 positivas e 3 negativas)

Alexandre Silveira (Minas e Energia) - 0 (2 positivas e 2 negativas)

Carlos Lupi (Previdência) - 0 (1 positiva e 1 negativa)

José Múcio (Defesa) - 0 (1 positiva e 1 negativa)

Jorge Messias (Advogado-geral da União) - 0 (sem menções)

Marina Silva (Meio Ambiente) - -1 (10 positivas e 11 negativas)

Márcio França (Portos e Aeroportos) - -1 (2 positivas e 3 negativas)

Sônia Guajajara (Povos Originários) - -1 (2 positivas e 3 negativas)

Anielle Franco (Igualdade Racial) - -1 (1 positiva e 2 negativas)

Ana Moser (Esporte) - -1 (1 negativa)

Luiz Marinho (Trabalho) - -1 (1 negativa)

Marcos Amaro (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República) - -1 (1 negativa)

Mauro Vieira (Relações Exteriores) - -1 (1 negativa)

Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) - -2 (2 negativas)

Juscelino Filho (Comunicações) - -3 (3 negativas)

Daniela Carneiro (Turismo) - -11 (11 negativas)