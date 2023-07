Domingos Filho entra na disputa do centrão pelo comando da Funasa

A ampliação do espaço do centrão no governo Lula (PT) tem como um dos espaços disputados a presidência da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). O cargo é desejado pelo Progressistas, do presidente da Câmara, Arthur Lira (AL), pelo União Brasil e o PSD também entrou na briga. O partido indicou como o candidato da sigla ao posto Domingos Filho, presidente da legenda do Ceará, ex-vice-governador do Estado e ex-presidente da Assembleia Legislativa.

Leia Mais Filhos de Bolsonaro reagem à notícia de que ex-presidente recebeu mais de R$ 17 mi em Pix

Ministro diz que assistir a Lula fazer política é como "ver Messi jogar"

A Funasa foi extinta no começo do governo Lula, com funções redistribuídas entre Ministério das Saúde e Ministério das Cidades. Porém, o órgão foi recriado no mesmo semestre.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pelo grupo de Lira, o nome mais cotado é o de Virgínia Velloso, ex-superintendente da Funasa na Paraíba. Ela é mãe do deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e da senadora Daniela Ribeiro (PSD-PB). Esta última faz parte da comissão que trata da reestruturação da Fundação. Virgínia é hoje o nome mais citado para o cargo, por contemplar o PP, que Lula busca abrigar no governo, e também por ser mulher. O governo quer evitar reduzir o espaço das mulheres em postos de destaque. Na recente troca no Ministério do Turismo, na cota do União Brasil, já saiu Daniela Carneiro para entrar Celso Sabino.

O PP também briga para ocupar ministérios. Já o PSD comanda três pastas: Agricultura (Carlos Fávaro), Minas e Energia (Alexandre Silveira) e Pesca e Aquicultura (André de Paula). Porém, o partido entrou na briga pelo segundo escalão, pois se queixa da falta de indicações em cargos com capilaridade nos estados. Para esse pleito, a Funasa é ideal, pois está presente em ações nos municípios, que chegam diretamente à população. Pode ainda receber emendas parlamentares.

Um trunfo no qual o PSD aposta é o fato de estar apoiando o governo sem a oscilação observada em legendas como PP ou União Brasil. Segundo afirmam os integrantes da legenda, também sem pressionar por cargos, o que daria ao governo mais tranquilidade na indicação

Um parlamentar da sigla fez uma analogia: a legenda seria o "filho comportado" que sempre tira "nota 10", enquanto outras agremiações seriam "filhos rebeldes" que apresentam nota baixa. Essa fonte observou que os "pais" — no caso, o Planalto — tentam agradar aos filhos problemáticos na esperança de que melhorem o desempenho, mas, muitas vezes, esquecem-se dos filhos comportados, que, quando se revoltam, causam estrago muito maior.

Uma eventual indicação de Domingos é facilitada pelo fato de ele estar sem mandato. Um deputado ou senador não poderia se licenciar para ser nomeado. Precisaria renunciar ao mandato para assumir a Funasa. Porém, Domingos contemplaria a bancada do PSD na Câmara, pois é pai do deputado federal Domingos Neto, um dos mais influentes da legenda.