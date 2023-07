Ponte dos Ingleses: Governo rebate Prefeitura e diz ter enviado ofício um dia antes

Não são apenas as políticas, mas também os calendários do governo Elmano de Freitas (PT) e da gestão José Sarto (PDT) que estão desencontrados. A Prefeitura de Fortaleza disse ao O POVO que só depois de anunciar que assumiria a obra da Ponte dos Ingleses, na manhã de quarta-feira, 26. Porém, o Governo do Estado disse que o documento foi enviado na véspera.

Conforme print do protocolo eletrônico, a Secretaria do Turismo do Estado (Setur) encaminhou à Secretaria da Infraestrutura de Fortaleza (Seinf) arquivos com ofício, parecer sobre vistoria técnica e o acordo de cooperação técnica entre os entes no dia 25 de julho, terça-feira. O protocolo mostra que os documentos deram entrada às 9h11min.



Documentos encaminhados pela Setur à Seinf sobre a Ponte dos Ingleses. Protocolo eletrônico Crédito: Reprodução

Pelo acordo de cooperação, a Prefeitura seria responsável pela estrutura que dá suporte à ponte. O Estado faria piso, guarda-corpo, quiosques e iluminação. No começo do ano passado, a Prefeitura informou ter concluído a parte dela. Porém, no relatório apresentado nesta semana, o Estado informou que foi constatado que a estrutura não comportaria o equipamento, com risco de desabamento.

O secretário da Seinf disse que o relatório apresentado pelo Estado é "tecnicamente frágil" e que, pelas inconsistências, o documento “não deveria nem ser respondido". Porém, disse que a Prefeitura irá, sim, responder no prazo de 15 dias.