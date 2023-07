Sarto sobre licença de Figueiredo da presidência do PDT: "Eu tô fora dessa discussão"

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) reagiu sobre a mudança no comando do PDT do Ceará, com a saída do deputado André Figueiredo. Em seu lugar, assumirá o senador Cid Gomes. O gestor afirmou que não está envolvido na discussão e está focado na gestão da Capital 24 horas por dia.

"Eu tô fora dessa discussão, porque eu estou dentro dessa gestão. Hoje eu passei o dia todo pensando em como entregar esse equipamento. Eu estou sabendo porque você está me dizendo agora, a gente está fazendo 24 horas por dia, o motor da prefeitura não pode parar", disse Sarto nessa quinta-feira, 6, durante o lançamento do Fortaleza Bilíngue, programa gratuito de aprendizado de um segundo idioma na Capital. O prefeito disse ainda que sua "energia sendo consumida para fazer a gestão" e ressaltou avanços no campo da educação e ciência.

Ponto de divergência no PDT está na relação negativa de uma grande ala pedetista, ligada ao governador Elmano de Freitas (PT), com a gestão de Sarto. Figueiredo fez declarações para apaziguar os termos ao definir que atuação de Cid será focada no Interior, com o diálogo com os prefeitos. Na Capital, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que é presidente municipal da legenda, e Sarto serão as lideranças já com foco na eleição.



"(Cid na presidência) Para que a gente possa fazer o processo junto aos municípios do interior do Ceará, e o senador Cid tem, lógico, uma característica muito forte de saber fazer candidaturas no interior do Ceará e, consequentemente, o PDT continuar sendo o maior partido em número de prefeitos", disse.



E complementou: "Nesses quatro meses, o senador tocando o interior do Estado, com o presidente do diretório de Fortaleza, Roberto Cláudio, e com o prefeito Sarto tocando as eleições de Fortaleza. E, a partir de dezembro com uma nova direção, nós teremos um processo bem mais efetivo de condução partidária".



A ala que tem Cid como líder questiona a indicação de Sarto para a reeleição e vem tecendo críticas à condução do gestor em Fortaleza. Enquanto isso, Figueiredo faz parte do grupo que tem Sarto como candidato natural e trabalha para levá-lo ao pleito ano que vem.

Com informações do repórter Adriano Queiroz