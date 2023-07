Sarto promete concurso para área da saúde de Fortaleza até o fim do ano

Datas e quantidade de vagas ainda não foram divulgadas pela Prefeitura de Fortaleza. Segundo o prefeito, haverá vagas de nível médio e superior, "para quase todas as carreiras"

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou que a Capital deve ter mais um concurso para a área da saúde até o fim de 2023. O comunicado, publicado no Instagram do gestor municipal, afirma que o certame deve contemplar diversas carreiras, de nível médio e superior.

Não foram divulgadas o número de vagas e nem datas específicas para lançamento do edital. De acordo com o prefeito, essas informações e o estudo do impacto financeiro estão sendo finalizados.

Para viabilizar o concurso, a prefeitura deve criar a Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor). Segundo Sarto, a implantação é organizada desde 2021.

“Tenho uma notícia sensacional para começarmos muito bem este fim de semana! Estamos planejando o maior concurso da história da rede de saúde de Fortaleza, de nível médio e superior, e para quase todas as carreiras”, disse o prefeito.