RC diz que André é quem fala sobre acordo do PDT e que "não tem nada agendado com Cid"

O ex-prefeito de Fortaleza disse que o presidente nacional da sigla fala sobre o acordo do PDT que colocou Cid Gomes na presidência interina do PDT no Ceará

O ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) não quis se manifestar sobre o acordo feito pelo PDT para que o senador Cid Gomes (PDT) pudesse assumir o comando do partido interinamente, e que o deputado federal André Figueiredo (PDT) fala sobre o assunto.

“O André já comunicou o que aconteceu e ele é o presidente do partido nacional e também licenciado, e é ele que fala sobre esse assunto”, declarou ao O POVO nesta quinta-feira.

Perguntado se irá se reunir e conversar com Cid, Roberto Cláudio apenas afirmou que “não tem nada agendado”. O presidente recém-empossado, disse há poucos dias que tentou retomar o diálogo com RC, mas sem sucesso.



“No dia seguinte à eleição, eu mandei dez recados para o Roberto Cláudio. Nove não tiveram nem coragem de voltar para mim e dizer o que estavam ouvindo. Um só disse, e disse que ele não queria conversar comigo, só no futuro, quem sabe, e sobre o futuro apenas, jamais sobre o passado”, afirmou Cid.



Ele ainda diz ter interesse em voltar a dialogar com Roberto Cláudio, e confirmou que não irá criar obstáculos para o grupo comandado pelo ex-prefeito, com três deputados estaduais do PDT, que formam oposição ao governador Elmano de Freitas (PT).

“Não estou mais atrás disso. Se quiser manter uma dissidência dentro do PDT, por mim não tem problema, isso é respeitável. Agora, não venha querer me fazer de besta. Estou cumprindo um trabalho que eu sempre defendi, não tem nenhuma novidade. Veja nos últimos 20 anos o que eu defendi, novidade no partido é a dissidência”, declarou.