Cid diz que não há "vitorioso e derrotado" após crise no PDT: "Decisão da maioria"

O senador tomou posse como presidente interino do PDT no Ceará; André Figueiredo se licenciou

O senador Cid Gomes (PDT) assumiu nesta quinta-feira, 13, a presidência do diretório estadual do PDT no Ceará e disse que não se deve apontar um vitorioso e um derrotado, em referência à disputa com o deputado federal André Figueiredo (PDT).

“Acho que isso não se trata de um embate entre pessoas. A gente não deve compreender isso como vitorioso e derrotado. O que está acontecendo no PDT, é uma indefinição no seu posicionamento na política estadual e em muitos municípios, o que deixa nossos filiados e lideranças inseguros”, disse à imprensa ao chegar na sede do partido.

Cid Gomes afirmou que quer trabalhar coletivamente para que a sigla tenha um direcionamento e construir um objetivo. “Na medida que a gente conseguir dar paz aos nossos filiados, tranquilidade e de alguma forma trazer quadros novos para o PDT, é isso que vai mostrar se o trabalho é eficiente ou não”, declarou.

De acordo com o senador, ele enxergava que o partido não estava se expressando, por sua direção, representando a maioria. Cid afirmou que pessoas não são razão de um partido, mas, sim, instrumentos.

“Tendências, visões diferentes, tem em um partido e na casa da gente. O importante é que na hora que a família for manifestar a sua decisão, seja uma decisão da maioria. É assim que as coisas acontecem, se não tudo era ingovernável”, completou.

Segundo Cid, no curto prazo, a substituição temporária servirá para contemplar o sentimento e o pensamento da maioria dentro do partido. “Dúvidas vão surgir e o tempo se esclarecerá de inibi-las”, disse.