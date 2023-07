O POVO News: PL Ceará abre processo de expulsão contra Yury do Paredão, que fez o 'L'

A edição também fala sobre as agressões contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e a reunião de Lula em Bruxelas

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 18. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a eventual saída do deputado federal Yury do Paredão (PL) da legenda. Nesta terça-feria, 18, a direção estadual do PL publicou uma nota afirmando que abrirá um processo contra o deputado. A ação decorre após a publicação de uma foto, na qual o deputado bolsonarista aparece fazendo um L com mãos, em alusão ao presidente Lula (PT).

Assista ao vivo:

Para discutir sobre este tema, o programa recebe Fernandes Neto, presidente da Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE).

A edição comenta sobre a o episódio de agressão contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, na última sexta-feira, 14. As imagens do aeroporto de Roma confirmaram, segundo fontes da PF, as agressões verbais contra o ministro. A PF ouviu na manhã desta terça-feira, 18, o casal acusado de cometer o crime, Andréa Mantovani e Roberto Mantovani.

O programa também discute o pedido que a Procuradoria-Geral da República fez ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que plataformas enviem uma lista completa com os nomes e dados de identificação dos seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais. Para comentar sobre o assunto, o O POVO News recebe o deputado federal, Cabo Gilberto (PL-PB).

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula (PT), o programa comenta sobre o encontro do petista com os representantes da Argentina, Colômbia e França, em Bruxelas, para retomar as negociações entre as partes, em paralelo à cúpula UE-Celac. Para comentar sobre, o O POVO News conversa com o cientista político, Uriã Fancelli.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO