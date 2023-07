Sarney é diagnosticado com isquemia cerebral após queda, mas tem alta

José Sarney (MDB), ex-presidente da República, teve diagnosticada "pequena área de isquemia cerebral" após tropeçar e sofrer queda dentro de casa no domingo, 16, informou o UDI Hospital, em São Luís (MA), onde ele foi internado. O quadro é caracterizado pelo bloqueio da circulação sanguínea na região afetada do cérebro. Apesar disso, como o quadro é estável, Sarney recebeu alta nesta segunda-feira, 17, após passar por exames.

José Sarney, de 93 anos, foi o primeiro presidente a assumir o cargo após a ditadura militar e exerceu ainda as funções de governador do maranhão e presidente do Senado.

