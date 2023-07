Petistas iniciam abaixo assinado para tirar Campos Neto do BC

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o deputado federal Lindbergh Farias (PT) iniciaram mobilização para um abaixo-assinado pedindo a saída de Campos Neto da presidência do Banco Central. Em comunicado neste sábado, 15, os dois anunciaram a coleta de assinaturas com a intenção de, além de pedir a saída do atual presidente, tentar pressionar para a redução dos juros. Mais de 16 mil pessoas já apoiaram o abaixo-assinado.



“Para que a gente colete muitas assinaturas para mandar para o Banco Central para derrubar a taxa de juros e para a saída do Campos Neto. Não dá para continuar um presidente do Banco Central que foi indicado pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, e que está contra o Brasil. Os juros estão em 13,75%. Não tem porque continuar esses juros”, afirmou a deputada.

Ela comentou sobre as recentes ações do Governo Federal e disse a manutenção taxa "quebra as empresas". "O Banco Central não pode ter uma decisão apartada do interesse do país", disse. Ela criticou a previsão que taxa cairia em torno de 0,25pp ou 0,50pp.

Lindbergh Farias, que é vice-líder do governo Lula no Congresso Nacional, ressaltou que a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC será feita no início de agosto. O grupo define sobre a taxa de juros e vem sendo alvo de críticas de alas governistas pela manutenção do índice.

"São quinze dias que a gente vai ter para fazer uma grande campanha de abaixo assinado. Tem uma plataforma. A gente quer pedir para reforçar a campanha, assinem, vamos fazer um grande movimento fora Campos Neto", disse o deputado.

A lei de autonomia do Banco Central determinou mandato de quatro anos ao presidente do BC, blindando o chefe da instituição de possíveis interferências políticas. Seriam precisos 41 votos no Senado Federal para a saída de Campos Neto por uma acusação de desempenho insuficiente para alcançar os objetivos do BC.