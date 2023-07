Sarney leva queda e é hospitalizado

O ex-presidente brasileiro José Sarney (MDB) foi internado em unidade hospitalar no Maranhão após sofrer uma queda em sua casa, no último fim de semana. Sarney tem 93 anos e “está bem” segundo informação repassada pela filha dele, a ex-governadora do Maranhão Roseana Sarney.

“Hoje de manhã nós levamos um susto muito grande. Meu pai tropeçou, caiu, enfim, levamos para o hospital, mas, graças a Deus, os exames já foram concluídos e ele está bem. Se Deus quiser ele vai ficar bom logo, logo", disse Roseana.

Na manhã desta segunda-feira, 17, o deputado federal Baleia Rossi (MDB) disse que conversou com Roseana e que foi informado que o ex-presidente Sarney está “acordado e bem disposto”, apesar do susto. Rossi afirmou ainda que Sarney deverá fazer mais exames e ficar em observação.

José Sarney foi o primeiro presidente a assumir o cargo após a ditadura militar e exerceu ainda as funções de governador do maranhão e presidente do Senado.